ELEIÇÕES 2016: Advogado surge como opção do PTB e PMDB para Executivo

Da Redação

“O momento é de buscar novas opções, novos projetos, um candidato que não tenha o desgaste da classe política, mas que tenha pleno conhecimento da máquina pública, O Dr Aarão Sicuto se apresenta como sendo esse nome”. Com estas palavras o presidente do Diretório Municipal do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Nilton Machado, anunciou o advogado Arão Lincoln Sicuto como pré-candidato à prefeito pelo partido. A anúncio foi acompanhado pelo presidente do Diretório Municipal do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Carlos Cavagnoli, que afirmou que poderá de fato haver a composição entre PTB e PMDB em torno do nome de Aarão Sicuto.

A reportagem do O Diário acompanhou com exclusividade a reunião que serviu para anunciar a novidade política e ouviu do advogado que ele está “bem focado no projeto”. Dr Aarão fez questão de dizer que não se trata de uma “aventura” e sim de um projeto de vida. “Eu sempre atuei em prefeituras como procurador jurídico, posso afirmar que sei como funciona uma administração e estou pronto para dar minha contribuição”, afirmou, dizendo que aguarda ansioso a fase dos debates, para poder apresentar seus projetos políticos ao eleitor.