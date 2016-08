As faculdades FAF/FADAF fazem vestibular para cursos matutinos e com preços especiais

No dia 12 de Junho, Dia dos Namorados, a Faculdade de Alta Floresta (FAF) e a Faculdade de Direito de Alta Floresta (FADAF) realizam o Vestibular de Inverno. A novidade é que os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Gestão Comercial, Letras, Pedagogia e Informática, que já são ofertados no período noturno, serão abertos no turno da manhã. Os acadêmicos das turmas matutinas, que ingressarem em junho de 2016, terão mensalidades com preços especiais (ver tabela).

Segundo o Diretor Geral das faculdades FAF/FADAF, professor Dr. José Antônio Tobias, após uma discussão com os coordenadores dos cursos, professores e os demais departamentos, percebeu-se que as Faculdades poderiam ampliar a oferta de ensino à comunidade de Alta Floresta, com cursos diurnos.

“A Faculdade tem quase 20 anos, hoje é quase uma Universidade. Temos uma boa estrutura que, no período matutino, fica praticamente ociosa. Assim, atenderemos, ainda mais, o povo de Alta Floresta”, esclarece. O professor Tobias analisa que: “Tem gente que não pode fazer um curso noturno por questões de trabalho, de família. Portanto, agora surge uma nova opção para todos”.

O coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA), Marcelino de Jesus, explica que o curso Superior Tecnológico em Agronegócio e o curso de Enfermagem não terão vestibular para o segundo semestre de 2016 porque já completaram as vagas previstas pelo MEC, para esse ano. “Somente para o curso Superior Tecnológico em Agronegócio e o curso de Enfermagem o candidato terá que esperar para o vestibular de 2017″, detalha.

As inscrições para o Vestibular de Inverno, para os cursos ofertados nos períodos matutino e noturno, podem ser feitas no site das faculdades FAF/FADAF, nos endereços eletrônicos: www.faf.com.br e www.fadaf.com.br. O valor da inscrição é de 50 reais.

Fonte: Departamento de Comunicação da FAF/FADAF