Saúde Bucal de Alta Floresta recebe prêmio Brasil Sorridente

Assessoria da PMAF

O município de Alta Floresta receberá do presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO MT), Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, certificado de Menção Honrosa referente ao Prêmio Brasil Sorridente.

O Prêmio Brasil Sorridente, criado pelos Conselhos de Odontologia em parceria com o Ministério da Saúde, é concedido, anualmente, a municípios brasileiros que se destacam na implantação e efetivação das políticas públicas de saúde bucal. Municípios de vinte estados e o Distrito Federal se inscreveram para participar do prêmio, dividido por categorias. A ideia é contemplar as cidades que se destacam na realização de práticas odontológicas bem-sucedidas.

Na categoria estadual de municípios com até 50 mil habitantes, Alta Floresta conquistou o primeiro lugar. Um reconhecimento público do trabalho realizado pela equipe de Saúde Bucal. O município foi avaliado de acordo com critérios estabelecidos na Resolução CFO Nº 156/2015 como, por exemplo, a cobertura populacional alcançada pelo atendimento odontológico, desempenho na promoção à saúde bucal do escolar, dos idosos, gestantes e crianças e capacitação continuada da equipe de saúde bucal.

“Mais uma vez este reconhecimento demonstra o trabalho sério e o esforço dos profissionais de saúde bucal do nosso município, como também a necessidade do comprometimento para a implantação de políticas públicas efetivas na área de saúde bucal”, destacou a coordenadora municipal de Saúde Bucal, cirurgiã-dentista Magda Eliane Pierin.

A solenidade será realizada no auditório da OAB neste dia 01 de abril às 16 horas, na ocasião serão promovidas palestras voltadas à área odontológica com Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato (Presidente do Conselho de Odontologia) com o tema “Cárie dentária uma abordagem contemporânea” às 14h30 e Dr. Sandro Marco Stefanini de Almeida (Presidente da Comissão de Ética do Conselho de Odontologia) abordando “Como obter excelência em restaurações diretas em Resina Composta – Uma abordagem clínica”, às 17 horas. Confira a programação completa em: http://www.altafloresta.mt.gov.br/index.php?pg=noticias&cod =1418&tipo=.