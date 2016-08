Secretaria de Saúde disponibiliza Casa de Apoio em Cuiabá

Assessoria PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alugou uma casa no centro de Cuiabá-MT, próximo à rodoviária, para atender a população altaflorestense que necessita de tratamento médico na capital. O objetivo desta casa é suprir a demanda que cada vez mais vem aumentando no município.

Segundo o coordenador da Secretaria de Saúde, Nilvan Santos, a equipe teve que enfrentar várias burocracias para locar um ambiente adequado, entre elas os trâmites de contratos. “No entanto, apesar da demora, agora é hora de comemorar junto aos altaflorestenses”, declarou.

De acordo com o coordenador, no ano passado havia um convênio com a casa de apoio que atendia o município de Alta Floresta, porém, não deu muito certo, e, a partir do início de janeiro de 2016, as pessoas que precisavam dos serviços da casa tinham que pagar a hospedagem.

Por fim, a atual casa de apoio não terá nenhum custo para os usuários, contará com o serviço de cozinheira e um veículo à disposição para levar os pacientes até o hospital, quando necessário.