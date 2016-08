Antirrábica: doze mil animais ainda deverão ser imunizados

Carlos Alberto de Lima

Iniciada na segunda quinzena de setembro a vacinação antirrábica se estenderá até 30 de novembro e, segundo o gerente da Vigilância Ambiental de Alta Floresta, Silvio Cardoso, tem como meta imunizar 16 mil animais.

“Até agora – a praticamente um mês para o término da campanha – já imunizamos cerca de quatro mil animais, então a gente ainda tem aí 12 mil animais a serem imunizados”, diz Cardoso.

Nesta campanha estão sendo vacinados apenas cães e gatos que, diferentemente de morcegos e macacos – também transmissores da raiva – os chamados pets estão mais próximos das pessoas. “O que é preconizado pelo Ministério da Saúde é que se vacinem os animais que estão próximos das pessoas e ai seriam os cães e os gatos”, lembra o gerente sanitário.

Segundo o site www.cachorrogato.com.br, a vacina antirrábica é a única forma de prevenção segura da doença, e deve ser administrada nos cães e gatos até mesmo filhotes (com quatro meses de vida) e, incurável nos animais, a doença pode ser extremamente agressiva e fatal quando transmitida para seres humanos.

E o gerente Silvio Cardoso alerta a importância de estar com o seu pet vacinado: “pra evitar, no caso de um acidente, uma mordedura, uma arranhadura ou qualquer coisa do tipo para que a pessoa não venha a ter problemas e, caso venha a acontecer, o animal já está imunizado contra a raiva”.(Assessoria PMAF)