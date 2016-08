Reforma do Douglas DC-3 será concluída esta semana e voltará a ter visitação

O Avião Douglas DC-3 que está sendo reformado desde o mês de março será entregue a população nesta quinta feira dia 18, às 17:00hrs na praça do centro Cultural.

A secretária de Cultura Arisne Campos que à pedido do Prefeito Asiel Bezerra, desenvolveu um projeto de restauração do monumento histórico e ponto turístico do município, conseguiu junto ao governo do estado, recursos na ordem de 33 mil reais para a restauração completa do Douglas DC-3.

O avião recebe aproximadamente a visita de 1.700 pessoas por mês, são crianças de escolas do município e municípios vizinhos que têm a oportunidade de conhecer uma aeronave de verdade, turistas e a própria população altaflorestense que não se cansa de visitar um lugar tão encantador.

O avião Douglas DC-3 versão cargueiro C-47 tem grandes serviços prestados em Alta Floresta e no Mundo, fabricado em 1942 nos Estados Unidos pertenceu a Cruz Vermelha Internacional e foi usado durante a 2º Guerra Mundial, logo que terminou a guerra foi para a força aérea de Belém no estado do Pará e no final dos anos 70 os aviões começaram a ser vendidos pela força aérea Brasileira, e em Alta Floresta devido à descoberta do ouro, o avião foi adquirido tornando-se essencial para a população. Entre 1980 e 1985 o Douglas DC-3 era muito usado para transportar colonos, garimpeiros e cargas. No dia 28/01/2006 o avião foi doado ao município pelos pilotos e proprietários Wilson Clever Lima e William José Lima (Irmãos Metralha).