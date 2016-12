Oportunidade de emprego, Balcão de emprego

Balcão de emprego Jornal O Diário Toda Sexta Feira, 35 Vagas de Emprego em Alta Floresta / MT

Vaga de Vendedor Externo

Alta Floresta/MT

triunfante matogrossense de alimentos

contrato vendedor que tenha moto ou carro e vontade de vencer. os interessados entrar em contato nos endereços acima relacionados.

Vaga de Técnico de Informática

Alta Floresta/MT

Nexus T.I – Soluções em Tecnologia da Informação

Atuará como Técnico em Informática de Campo, efetuar manutenção e configuração de hardware, sistemas operacionais, fazer instalação, manutenção, confi…

Vaga de Assistente Administrativo

Alta Floresta/MT

Agropecuariasx.com

Para atuar em Fazenda, executar serviços administrativos, disponibilidade que more no local.

Vaga de Assistente Administrativo

Alta Floresta/MT

agropecuariasx.com.

Disponibilidade para morar na fazenda em Nova Bandeirantes, executar serviços administrativos, com conhecimento básico de RH, Financeiro, contabilidad…

Vaga de Representante Comercial

Alta Floresta/MT

(Confidencial)

EMPRESA DE PORTE NACIONAL CONTRATA REPRESENTANTE PARA ATUAR NO RAMO DE ATACADO… REQUISITO CARRO PRÓPRIO CARTEIRA DO CORE E EXPERIÊNCIA COM VENDAS …

Vaga de Mecânico Industrial

Alta Floresta/MT

Tracbel

Prestar serviços, atuando junto ao cliente, de manutenções mecânicas, hidráulicas e eletrônicas em conjuntos e subconjuntos de equipamentos Volvo, pla…

Vaga de Vendedor em Comércio Atacadista

Alta Floresta/MT

MEDIS ODONTO MÉDICA

VAGA PARA VENDEDOR NA ÁREA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES. SALÁRIO FIXO + COMISSÃO. NECESSÁRIO ENSINO MÉDIO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

Vaga de Manobrista

Alta Floresta/MT

JBS

– Manobrista para segmento da carga Viva; – Necessário CNH categoria E; – Desejável Ensino Fundamental Completo.

Vaga de Frentista

Alta Floresta/MT

Auto Posto APN

Precisa-se para Alta Floresta-MT de frentista do sexo masculino para trabalhar 07;20hs por dia com 01 folga na semana. Beneficio cartão alimentação.

Vaga de Marceneiro

Alta Floresta/MT

art Móveis Planejados

marceneiro para trabalhar com MDF na fabricaçao de móveis planejados

Vaga de Técnico Administrativo

Alta Floresta/MT

First RH

Empresa multinacional do ramo de energia contrata colaborador com Ensino Superior em Administração e afins e experiência em gerenciamento de obra. Sa…

Vaga de Comprador

Alta Floresta/MT

Empresa de Energia São Manoel

Conhecimentos obrigatórios/desejáveis: Habilidade para negociar / Conhecimento do mercado local e de produtos em geral / Pacote Oficce / Inglês básic…

Vaga de Analista Financeiro

Alta Floresta/MT

Empresa de Energia São Manoel

Conhecimentos desejáveis: Conhecimento em Finanças / Tesouraria / Fluxo de caixa / Gestão orçamentária / Contabilidade / Legislação tributária / Paco…

Vaga de Auxiliar de Topografia

Alta Floresta/MT

Aliz Engenharia e topografia EIRELI EPP

Auxiliar de Topografia, trabalhar em externo juntamente com o Topografo. Horário de trabalho: segunda a sexta.

Vaga de Frentista

Alta Floresta/MT

Posto Pioneiro

Vaga para homem ou mulher acima de 20 anos, com disponibilidade de horário. Período 06hs/dia

Vaga de Motorista

Alta Floresta/MT

(Confidencial)

CNH categoria E, PRECISO ANALISAR HORÁRIO .

Vaga de Auxiliar Mecânico

Alta Floresta/MT

LISBOA

Auxiliar de mecanico em Geral

Vaga de Mecânico

Alta Floresta/MT

LISBOA

Mecanico de Maquina pesada em geral e Caminhões

Vaga de Auxiliar de Serviços Gerais

Alta Floresta/MT

LISBOA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Vaga de Repositor de Mercadorias

Alta Floresta/MT

(Confidencial)

eu gostaria de se repositor porque tem bom tempo com isso

Vaga de Lubrificador de Automóveis

Alta Floresta/MT

Camter Construções

Executar serviços de lubrificação, abastecimento de combustível, troca e/ou revisão de óleos lubrificantes das máquinas, equipamentos ou veículos da O…

Vaga de Mecânico

Alta Floresta/MT

Camter Construções

Realizar desmontagem e montagem de conjuntos de máquinas e equipamentos, analisando viabilidade de troca ou recuperação de peças danificadas, observan…

Vaga de Mecânico

Alta Floresta/MT

Camter Construções

Realizar desmontagem e montagem de conjuntos de máquinas e equipamentos, analisando viabilidade de troca ou recuperação de peças danificadas, observan…

Vaga de Estoquista

Alta Floresta/MT

DZ

Benefícios: Planos de saúde Plano odontológico Seguro de Vida Bolsa de estudos Alimentação

Vaga de Eletricista

Paranaitá/MT

(Confidencial)

Empresa atuante no ramo de manutenção e instalação elétrica e civil contrata eletricistas para execução em obras na cidade de Paranaíta. Necessário se…

Vaga de Motorista

Paranaitá/MT

Consórcio Engetuc

Vaga para MOTORISTA DE AMBULÂNCIA em uma obra de construção de Subestação de Energia próxima a hidrelétrica do Rio Teles Pires. O contratado ficará em…

Vaga de Técnico de Enfermagem do Trabalho

Paranaitá/MT

Consórcio Engetuc

Acompanhar a construção da subestação de energia de Paranaíta/MT. Deverá elaborar relatórios semanais das atividades feitas durante a semana e trabalh…

Vaga de Mecânico Industrial

Paranaitá/MT

Tracbel

restar serviços, atuando junto ao cliente, de manutenções mecânicas, hidráulicas e eletrônicas em conjuntos e subconjuntos de equipamentos Volvo, plan…

Vaga de Pescador Profissional

Paranaitá/MT

BIOCEV SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

A vaga está sendo oferecida para os interessados em trabalho de pesca científica no Rio Teles Pires – duração 30 dias.

Vaga de Escriturário

Paranaitá/MT

Agropecuaria Fortuna Ltda

Servico de escriturário para Agropecuaria Fortuna ltda, ter disponibilidade para morar na fazenda, executar servico de controle de almoxarifado, Plani…

Vaga de Bombeiro Civil

Paranaitá/MT

J V C BARBOSA

realizar atividades preventivas de proteção e combate a incêndio, salvamento bem como combate a incêndio. No salario ainda sera incluso 30% de pericul…

Vaga de Supervisor de Manutenção

Nova Canãa do Norte/MT

(Confidencial)

Comandar as atividades a serem realizadas na indústria nos setores de: mecânica, elétrica, sala de máquinas, caldeiras Acompanhar o desempenho do pr…

Vaga de Nutricionista

Nova Canãa do Norte/MT

(Confidencial)

– Elaborar cardápios de acordo com o padrão nutricional estabelecido pelo PAT; – Acompanhar a preparação das refeições, orientando a equipe da cozinha…

Vaga de Pintor Industrial

Nova Canãa do Norte/MT

(Confidencial)

– Executar pinturas ou repinturas sobre alvenaria ou concreto; em paredes externas, divisórias e outras, preparando, amaciando, aplicando massa fina, …

Vaga de Eletricista de Manutenção

Nova Canãa do Norte/MT

(Confidencial)

Realizar manutenção em cabines de força de alta e baixa tensão; – Montar quadros de comando elétricos; – Zelar pela guarda, conservação e limpeza de m…