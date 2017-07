Água suja de lava jato incomoda moradores no Bom Pastor

Moradores reclamam que no bairro Bom Pastor em Alta Floresta toda a água descartada do serviço de um lava jato é jogada na rua Nazaré, esquina com a avenida Amazonas. A situação desagradável acontece há vários dias. A água com mau cheiro, muitas vezes fica empossada por dias no meio-fio da calçada, e nas valetas da rua sem ser pavimentada, prejudicando o comércio local, moradores e pedestres.

Uma moradora da rua Nazaré decidiu procurar o jornal O Diário para questionar o funcionamento do lava jato que joga a água suja, proveniente da limpeza de veículos, na rua, sem qualquer tratamento. “O problema é que tem um lava jato na esquina e a água que usam lá vem toda para a rua. Ela desce não só danificando o asfalto como trazendo mau cheiro e todo tipo de sujeira também, desde barro até produtos químicos como querosene e óleo. A gente acaba de limpar a porta de casa passa um pouquinho e já está tudo sujo de novo”, reclama Heloisa Brunca.

A moradora reside na rua que ainda não recebeu pavimentação asfáltica relata que todos os dias, é possível observar grande quantidade de resíduos do material utilizado pelo lava-jato na via pública. “Nós temos que conviver todos os dias praticamente com essa situação. Queremos providencias”, reivindica.

O morador do bairro Aloir Pereira Siqueira também disse estar indignado com a situação. Ele cobra providências, já que é um procedimento irregular do lava-jato. “Alguma coisa tem que ser feita, esperamos que providências sejam tomadas”, enfatiza.

Ontem a reportagem do O Diário entrou em contato com o coordenador da Vigilância Sanitária, Acir Henrique Truppel que garantiu providências para a situação. Ele disse que a VS não tinha conhecimento sobre o que vinha acontecendo. “Mas agora vamos encaminhar uma equipe para verificar o problema”, disse.

Alex Cordeiro – O Diário